Кубраков: Около 50% энергоинфраструктуры Украины значительно повреждено

Около половины критической электроэнергетической инфраструктуры в Украине "значительно повреждено" в результате обстрелов РФ. Некоторые объекты были полностью разрушены, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление вице-премьер-министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова в комментарии CNN.

"Около 50% критической электроэнергетической инфраструктуры Украины было значительно повреждено, а некоторая была полностью разрушительна" , - заявил Кубраков.

Украина использовала "большие мешки с песком" для защиты объектов, добавил он.

Как отмечает издание, в ежедневном отчете об энергетической ситуации по всей стране "Укрэнерго" утверждало, что ситуация "остается сложной, но контролируемой".

Однако в компании признали, что "все тепловые и гидроэлектростанции частично повреждены", а оккупированная Запорожская АЭС "не поставляет электроэнергию в сеть".

В компании отметили, что в выходные не произойдет "значительного улучшения" по возобновлению электроснабжения по всей стране. Российские обстрелы и ракетные удары продолжают оказывать влияние на энергетическую инфраструктуру Украины, добавляют в CNN.

Отметим, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что почти половина энергетической системы Украины выведена из строя из-за вражеских обстрелов.

Напомним, что уже практически два месяца Россия регулярно наносит массированные ракетные удары по украинской энергосистеме. Враг выпустил уже более трехсот ракет и дронов по объектам энергетики за это время.