Глава ОАСК отреагировал на наложенные на него санкции США

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что "спокойно переживет" наложенные на него Госдепартаментом США санкции, и продолжает настаивать на безосновательности выдвинутых обвинений, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Вовк в Facebook.

"Псевдодело, вымышленные взятки, публичные обвинения без приговоров, преследование всех моих родственников. Не было, разве что, только сжигания на костре. И все безрезультатно!

За последние годы мне пришлось многое пережить, поэтому переживу и отсутствие возможности съездить в США. Я оставался все это время в Украине и не планирую никуда ехать, потому что уверен в абсурдности этих обвинений. А всем деятелям, которые занимаются подобными грязными манипуляциями, советую начинать думать, кому они буду жаловаться дальше. Все только начинается".

Одиозный судья заявил также, что решение о введении санкций - это, мол, ""логическое" развитие событий многолетней кампании, направленной на получение определенными международными структурами контроля над судебной властью Украины".

По его мнению, инициаторы дела по захвату власти против него "обратились с кляузами в Вашингтон" и "ввели в заблуждение Госдепартамент США".

"Они даже не понимают, что такие санкции - это не столько угроза мне, сколько публичное признание их собственного непрофессионализма и никчемности их намерений" , - добавил Вовк.

Государственный департамент США 9 декабря объявил о введении санкций против главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и двух членов его семьи.

Санкции введены в рамках так называемого "закона Магнитского", который предусматривает наказание для людей, причастных к масштабной коррупции, преследованиям и нарушениям прав человека, и предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты.

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