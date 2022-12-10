Bloomberg: Экономика ЕС не испытала последствий от введенных санкций против РФ

Согласно оценке, подготовленной исполнительным органом блока, влияние санкций против РФ на экономику ЕС в основном ограничилось несколькими конкретными секторами, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

По словам агентства, на конец ноября ЕС одобрил более 150 национальных мер для смягчения шока от вторжения России в Украину в рамках временной кризисной системы. Согласно оценке, эти меры составляют 525,5 млрд евро.

Перед вторжением России ожидалось, что экономика ЕС значительно расширится, в основном вернувшись к уровню производства до пандемии. Вместо этого война привела к росту цен и сбоям в цепочках поставок, а также создала нагрузку на государственные финансы, поскольку правительства пытаются смягчить последствия резкого роста цен на энергоносители.

Всплеск цен на энергоносители был особенно сильным в ЕС по сравнению с США и Японией, создавая проблемы для конкурентоспособности и приводя к сокращению производства на нескольких заводах. Согласно оценке, меры, введенные государствами-членами для ограничения влияния высоких цен на энергию на домохозяйства и компании, будут иметь чистые бюджетные расходы в 0,9% ВВП ЕС в 2022 году.

Хотя ВВП ЕС вырос в первой половине этого года, годовой уровень инфляции в блоке достиг 11,5% в октябре, а рост был неравномерным во всем блоке, некоторые страны фиксировали низкие или отрицательные темпы.

Экспортные ограничения ЕС были разработаны, чтобы минимизировать влияние на цепи поставок. Импорт из России упал примерно до 9% от общей въездной торговли с 40%-45% до войны, причем ключевой импорт заменили такие страны, как Турция, Бразилия, Южная Корея и Индия. Тем не менее, запрет на древесину способствовал росту цен, и некоторые проблемы с поставками фанеры и дуба остаются.

Некоторые продукты дефицитны из-за войны и мер Москвы, а не из-за санкций. Импорт редких газов, таких как неон и ксенон, которые необходимы для производства микросхем, сократился.

Попаданий на критически важное сырье, на которое не распространяются санкции, пока что в основном удалось избежать. Соответственно, импорт алюминия, никеля и титана вырос, а палладия и меди немного снизился.

Согласно анализу, одной из уязвимых мест, которую обнаружила война в Украине, является зависимость ЕС от российских железных дорог и коридоров для грузовых перевозок с Китаем. Проблема, вероятно, повлияет на транспортные расходы и возникает в дополнение к проблемам с авиаперевозками, а также трудностей с доставкой в портах преимущественно Китая.

Напомним:

5 декабря вступило в силу решение Совета ЕС о лимите цены на российскую нефть и запрете морской транспортировки российской нефти в третьи страны.

Ряд стран-членов ЕС призывают пересмотреть санкции блока против РФ и сделать исключения для поставок российской агропродукции более четкими, якобы действующие правила задерживают поставки в бедные страны.