Кулеба встретился с президентом Международного комитета Красного Креста

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился в Киеве с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич, сообщает Новое время.

Об этом он написал в Twitter.

" Я встретился с президентом МККК Мирьян Сполярич в Киеве, чтобы поблагодарить МККК за помощь и подчеркнуть необходимость освобождения наших военнопленных. Я призвал МККК помочь нам остановить одно из самых отвратительных преступлений России по насильственному перемещению украинских детей, вернуть их домой и предотвратить их незаконное усыновление" , — говорится в сообщении.

В четверг, 8 декабря, в Украину с рабочим визитом прибыла президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич-Эггер. Она будет находиться в Украине четыре дня.