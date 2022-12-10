СМИ: В Судане произошло полное отключение света из-за аварии на ГЭС

В Судане 10 декабря произошло полное отключение света из-за аварии на гидроэлектростанции, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Al-Rakoba.

Плотина Мерове, которая питает большинство регионов Судана столкнулась с аварией, в связи с чем произошло обесточенные 45-миллионной страны.

В настоящий момент электричество постепенно возвращается в города Судана.

Отмечается, что сектор электроэнергетики страны страдает от коллапса и отсутствия периодического технического обслуживания после того, как поддержка Судана была прекращена из-за военного переворота 25 октября прошлого года.

Работники сектора энергетики устроили серию забастовок из-за ухудшения заработной платы, но месяц назад власти все же удовлетворили их.

Напомним, 4 декабря Украина отправила в Африку второе судно с 30 тысячами тонн гумманитарного груза пшеницы. Также в порту Черноморска загружаются еще два балкера NEVA и RUBYMAR, которые доставят 55 тысяч тонн гуманитарной пшеницы для Сомали и Судана.

По словам украинского президента, Украина своим зерном спасет от голода не менее 5 миллионов человек.