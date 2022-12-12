ISW: Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину

Институт изучения войны (ISW) убежден, что вторжение белорусской армии в Украину чрезвычайно маловероятно, сообщает Украинская правда.

В институте считают, что давление Кремля на Беларусь с целью поддержки российской агрессии в Украине является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление дальнейшего контроля над Беларусью.



В отчете ISW отмечается, что Кремль усилил давление на Александра Лукашенко для формализации интеграции Беларуси в Союзное государство после белорусских протестов 2020 и 2021 годах. В частности, Россия стремилась создать постоянное военное базирование в Беларуси и установить прямой контроль над белорусскими военными, а также регулярно пыталась использовать свое влияние на белорусскую безопасность и военные дела, чтобы оказать давление на Беларусь для поддержки ее вторжения в Украину.

По оценкам ISW, министр обороны России Сергей Шойгу встретился с Лукашенко 3 декабря для дальнейшего укрепления двусторонних связей в сфере безопасности, вероятно, в контексте российско-белорусского Союзного государства.

Аналитики института считают, что Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину из-за внутренней динамики в стране. ISW ранее оценивал, что Лукашенко не намерен вступать в войну в Украине из-за возможности возобновления внутренних беспорядков, если его аппарат безопасности ослабнет из-за участия в войне в Украине. Аналитики отметили, что в 2020 и 2021 годах Лукашенко полагался на элементы белорусских вооруженных сил как на дополнение к белорусским службам безопасности для подавления народных протестов против его правления.

"Привлечение значительной части этого аппарата безопасности в войне в Украине, вероятно, сделает Лукашенко уязвимым к новым беспорядкам и сопротивлению. Лукашенко также, вероятно, осознает, что вторжение в Украину подорвет его авторитет как лидера суверенной страны, поскольку станет очевидно, что усилия России по обеспечению полного контроля над Беларусью увенчались успехом" , – отметили аналитики.

При этом в ISW считают, что вступление Беларуси в войну в худшем случае заставит Украину временно отвлечь личный состав и технику с нынешней линии фронта. Так, заместитель начальника украинского Генштаба Алексей Громов заявил ранее, что 15 тыс. белорусских военнослужащих и до 9 тыс. российских военнослужащих, дислоцированных в Беларуси, теоретически могут принять участие в войне с Украиной.

Однако, убеждены аналитики, даже если Лукашенко привлечет значительно большее количество своих войск для наступления на Украину, белорусские военные все равно будут небольшой силой, которая не сможет достичь значительного оперативного успеха.

По оценкам ISW, российское или белорусское наступление из Беларуси не сможет перерезать украинские логистические линии на Запад.

"Белорусское вторжение не сможет сделать такого прорыва, как и не сможет серьезно угрожать Киеву. Вступление Беларуси в войну в худшем случае отвлечет украинские силы от нынешней линии фронта на востоке Украины" , – говорится в отчете института.

Основные выводы ISW за 11 декабря: