Британская разведка: Приоритетом РФ остается захват Донецкой области

В британской разведке предполагают, что главным приоритетом российского командования остается захват всей Донецкой области и есть надежда оккупировать территорию четырех южных областей - на что, впрочем, у Кремля вряд ли хватит ресурсов. Об этом говорится в обзоре Министерства обороны Британии о войне в Украине за 12 декабря, сообщает Украинская правда.

В нем напоминают, что 8 декабря спикер Кремля Дмитрий Песков вновь озвучил целые "спецоперации" - он назвал главной целью РФ "защиту жителей Донбасса" и говорил о необходимости "освобождения" юго-восточных областей. Эти комментарии позволяют предполагать, что "план-минимум" Кремля в войне пока остается неизменным.

"Россия, скорее всего, еще ставит цель взять под контроль всю Донетчину, Луганщину, Запорожье и Херсонщину. Военное командование, наверное, избрало приоритетом более глубокое продвижение в Донецкой области. Однако пока не похоже, что России удастся достичь этих целей - очень маловероятно , что российское командование сейчас способно создать эффективные ударные силы, способные захватить подобные территории" , - отмечают в обзоре.

В британской разведке считают, что в ближайшие несколько месяцев РФ вряд ли удастся достичь какого-нибудь продвижения, которое имело бы значение на оперативном уровне.

В предварительном обзоре рассказывали, что Кремль. Скорее всего, слишком оптимистично планирует доходы и расходы российского бюджета в 2023 году и для финансирования военной машины придется "резать" другие статьи расходов.