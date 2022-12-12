Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 620 оккупантов и 24 танка
Генштаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 620 оккупантов, количество убитых захватчиков с начала агрессии составило 94 760 военных.
Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 12.12 ориентировочно составили:
- личного состава - около 94 760 (+620) человек ликвидировано,
- танков - 2 966 (+24) ед,
- боевых бронированных машин - 5 928 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 1929 (+1) ед,
- РСЗО - 397 (+0) ед,
- средств ПВО - 211 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1617 (+4) ед,
- крылатых ракет - 592 (+0) ед,
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4544 (+4) ед,
- специальной техники - 169 (+2) ед.