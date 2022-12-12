Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 620 оккупантов и 24 танка

Генштаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 620 оккупантов, количество убитых захватчиков с начала агрессии составило 94 760 военных.

Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 12.12 ориентировочно составили: