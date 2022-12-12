Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 620 оккупантов и 24 танка

Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили 620 оккупантов и 24 танка
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Генштаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 620 оккупантов, количество убитых захватчиков с начала агрессии составило 94 760 военных.

Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 12.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 94 760 (+620) человек ликвидировано,
  • танков - 2 966 (+24) ед,
  • боевых бронированных машин - 5 928 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 1929 (+1) ед,
  • РСЗО - 397 (+0) ед,
  • средств ПВО - 211 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1617 (+4) ед,
  • крылатых ракет - 592 (+0) ед,
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4544 (+4) ед,
  • специальной техники - 169 (+2) ед.

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