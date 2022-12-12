ЕЦБ усилит контроль за кредитным риском банков и финансированием в 2023 году

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в 2023 году усилит контроль за тем, как банки управляют кредитными рисками и диверсифицируют финансирование, поскольку на еврозону надвигается рецессия, сообщает Экономическая правда.

"Валютный блок из 19 стран сталкивается с двойным ударом заоблачной инфляции и резкого экономического спада, что в значительной степени является следствием войны России в Украине, что заставило ЕЦБ ужесточить условия финансирования" , - пишет агентство.

ЕЦБ, который осуществляет надзор за более чем 100 крупными банками в Европе, заявил, что теперь он будет внимательнее присматриваться к кредиторам, работающим в наиболее уязвимых секторах, включая энергетику и торговлю энергоресурсами, а также будет внимательно следить за жилищной ипотекой и коммерческой недвижимостью.

"Более высокие процентные ставки и вялый или, возможно, рецессионный прогноз роста могут поставить под сомнение способность заемщиков обслуживать долги в будущем" , - говорится в заявлении ЕЦБ.

Недавний отчет центробанка также подтвердил недостатки в контроле рисков банков, в частности, в мониторинге кредитов, классификации проблемных заемщиков и формировании резервов.

"Это делает банки уязвимыми к резкой коррекции на некоторых рынках недвижимости, особенно в сегменте жилой недвижимости, учитывая динамику цен, наблюдавшуюся в последние годы" , - заявили в ЕЦБ.

ЕЦБ будет проводить более целенаправленные проверки кредиторов с целью поощрения "справедливого и своевременного" признания ожидаемых кредитных убытков с помощью более высоких резервов.

"Кроме того, рост процентных ставок и повышение стоимости строительства, вероятно, негативно повлияет на рынок коммерческой недвижимости, особенно на офисный сектор, который страдает от изменения рабочих практик и поиска качества, связанных с пандемией" , - сказал руководитель надзорного органа.

Еще одним ключевым риском, за которым следует следить, является то, как банки справляются с ростом стоимости заимствований, говорят в ЕЦБ.