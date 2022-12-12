Херсон под обстрелом россиян: ОВА сообщает о погибших и пострадавших

Российские войска продолжают обстреливать освобожденный украинскими Силами обороны Херсон, по предварительным данным погибли 2 мирных жителей, 5 - пострадали, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

"Херсон под массированным обстрелом российских оккупантов. Враг атаковал микрорайон ХБК. На эту минуту известно о 7 пострадавших, 2 из них - погибли.

Также бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом направляются на микрорайон Остров. Количество пострадавших пока неизвестно".

Председатель ОВА призывает херсонцев при звуках взрывов немедленно направляться в укрытие.