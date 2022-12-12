ГУР: Россияне бьют по Украине нашими же ракетами

Российские военные совершают ракетные удары по Украине, в том числе и крылатыми ракетами Х-55, которые они получили в результате подписания Будапештского меморандума от Украины. Об этом рассказал заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий, сообщает Зеркало недели.

Наши разведчики начали обнаруживать ракеты такого типа во время обстрелов. Они были изготовлены в 1970-х годах на украинском оружейном заводе. Эти ракеты предназначены для несения ядерных боеголовок, которые россияне извлекают. Вместо них они прикрепляют балласт, чтобы замаскировать то, что ракеты "пустые".

"Ракеты, вероятнее всего, были частью оружия, которое Украина передала России еще в 1990-х годах в рамках международного соглашения, направленного на обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны" , - отметил Скибицкий.

Такие "пустые" ракеты россияне используют в качестве приманок, чтобы обнаружить нашу ПВО.

"Сначала запускается ракета Х-55, мы реагируем на нее. Это как ложная цель" , – отметил Скибицкий, добавляя, что уже после этого россияне пускают современные ракеты с боевым зарядом.