В ОП рассказали, получит ли Украина дальнобойное вооружение от Запада

Советник Офиса президента Игорь Жовква в интервью НВ рассказал, получит ли Украина дальнобойное вооружение от Запада, сообщает Новое время.

На вопрос о том, появится ли у западных партнеров Украины политическая воля передать Украине дальнобойное вооружение, танки и самолеты, Жовква ответил:

«Я уверен, что появится. Просто кто-то должен принять первое решение. Не оглядываться одна страна на другую, а просто взять и принять это решение. Мы ясно знаем, у кого есть такие танки либо соответствующие дальнобойные системы, либо системы ПВО большого и среднего радиуса действия. Вопрос возникает в одном: сколько еще нужно обстрелов Украине претерпеть, чтобы такая воля наконец-то появилась?».

По словам советника Офиса президента, некоторые партнеры Украины реагируют только если «происходит что-то ужасное».

6 декабря глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не мешают Украине разработать свое собственное дальнобойное оружие, которое потенциально может наносить удары по территории России.

11 декабря в Welt am Sonntag вышло интервью посла Украины Алексея Макеева, который рассказал, что правительство Германии планирует дальнейшие поставки оружия для ВСУ, а Украина продолжает переговоры относительно предоставления танков Leopard и боевых машин пехоты Marder.