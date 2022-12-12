Зеленский уверен, что война в Украине закончится, когда Путин умрет

Президент Владимир Зеленский уверен, что война в Украине закончится, когда российский лидер Владимир Путин умрет, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в спецвыпуске Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом.

Спецвыпуск снимали в столичном метро, время от времени было слышно, как ходят поезда.

Ведущий спросил у Зеленского - "представим, если Путин простудился и умер, или случайно выпал из окна и умер, война продолжится"?

"Нет. Не будет войны. Авторитарный режим, он страшный. Есть большой риск - не может все зависеть от одного человека.

И поэтому, когда человек уходит, институты останавливаются. Такое время было в Советском Союзе. Остановилось все.

Я считаю, если его не будет, то им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней".

Зеленский считает, что россияне будут бороться за демократию, когда поймут, что пришла полная изоляция.