ГУР: России хватит ракет на три-пять массированных обстрелов Украины

Войскам РФ хватит ракет на три-пять массированных обстрелов территории Украины, если оккупанты будут использовать по 80−90 ракет, сообщает Новое время.

Об этом сообщил официальный представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью The New York Times.

"По нашим расчетам, у них есть ракеты еще на три-пять волн ударов. Это если в одной волне будет от 80 до 90 ракет" , — сказал он.

Скибицкий также отметил, что с начала полномасштабного вторжения Россия смогла произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования Калибр. Всего, по данным разведки, оккупанты могут производить около 40 ракет в месяц.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что запаса ракет у РФ хватит еще на несколько массированных ударов по Украине. После этого, по его словам, россияне выйдут в полный ноль.

5 декабря РФ нанесла восьмой массированный ракетный удар по гражданским целям в Украине.

Из более чем 70 выпущенных агрессором ракет украинской ПВО удалось сбить больше 60.