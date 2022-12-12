В Польше ожидают увеличения потока украинских беженцев этой зимой

Президент Польши Анджей Дуда ожидает увеличения количества украинских беженцев этой зимой. По его мнению, его страна и Германия должны обратиться в ЕС за помощью, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет The Guardian.

Как отметил Дуда, ЕС должен предоставить Польше и Германии финансовую поддержку, поскольку страны "несут особое бремя в связи с приемом беженцев".

"Я считаю, что мы должны обратиться к европейскому сообществу, чтобы была финансовая поддержка для наших стран, которые несут особое бремя в связи с приемом беженцев из Украины" , - заявил Дуда.

Напомним, что Европе тем временем грозит новый миграционный кризис , ведь страны пытаются принять как украинцев, так и беженцев из других стран.