СМИ: Франция передала Украине шесть буксируемых гаубиц TRF1

Франция за последние месяцы передала украинским военным шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает Ouest-France.

"Франция отправила в Украину большое количество материалов, охватывающих весь спектр высказанных украинцами потребностей. Среди них: шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, две ракетные пусковые установки LRU и две зенитные системы Crotale" , - заявил Лекорню.

Гаубица была представлена в 1979 году и производилась компанией GIAT. Предназначена для оснащения артиллерийских полков пехотных и танковых дивизий, имеет полуавтоматическое заряжание.

Он также отметил, что правительство Франции передало Украине топливо, противотанковое и зенитное оборудование, экипировку (шлемы, бронежилеты, пайки, приборы ночного видения и медоборудование), а также боеприпасы разных калибров.

Ранее мы писали, что Литва передала Украине еще две отремонтированные самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 года.

Также напомним, что Украина попросила у Франции и Италии системы ПВО SAMP-T. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил планы поставок Украине дополнительных гаубиц Caesar.