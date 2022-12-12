Шмыгаль: Россия пытается "затопить" Европу новой волной беженцев

Россия пытается «затопить» Европу новой волной беженцев, когда атакует украинскую энергетическую инфраструктуру, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Новое время.

В эфире телеканала TF-1 он также призвал обеспечить предоставление Украине противоракетных батарей Patriot и других высокотехнологичных систем противовоздушной обороны для противодействия российским нападениям.

Шмыгаль напомнил, что российские ракетные и артиллерийские удары по объектам критической инфраструктуры повлекли за собой отключение электроэнергии и водоснабжения для миллионов украинцев на фоне морозной погоды.

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился в Германию с просьбой направить системы Patriot Украине.﻿

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Patriot предназначен для защиты воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг говорит, что этот вопрос должны принимать конкретные страны. Позже он добавил, что идет дискуссия о предоставлении Patriot Украине.