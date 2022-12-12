Шмыгаль: Для быстрого восстановления электро и теплоснабжения требуется $1 млрд

Украина нуждается в 1 миллиарде долларов на быстрое восстановление критической инфраструктуры для прохождения зимы, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании ОЭСР.

Он рассказал, что план восстановления Украины после войны предусматривает три этапа.

"Но главным приоритетом сейчас этап выживания - быстрого восстановления критической инфраструктуры и энергетического сектора для прохождения зимнего периода" , - отметил глава правительства.

Шмыгаль рассказал, что последние российские атаки привели к повреждению половины объектов энергетической инфраструктуры в Украине и дестабилизации электросети. Внедрение плановых и внеплановых отключений электроэнергии в стране повлияло на все сектора экономики и социальной жизни Украины.

"Ориентировочная стоимость экстренной поддержки электроэнергетики оценивается в 500 млн долл. США. Ориентировочная стоимость экстренной поддержки сектора централизованного теплоснабжения оценивается еще в 500 млн долл. США", – подчеркнул премьер-министр.

Кроме этого, согласно отчету Всемирного банка, Еврокомиссии и Кабинета Министров, общие потребности в восстановлении и восстановлении Украины на 1 июня оценивались в 349 млрд дол. По предварительным обновленным оценкам Всемирного банка и Правительства Украины, потребности на восстановление возрастут до 500-600 млрд дол.