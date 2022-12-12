Зеленский ответил, есть ли угроза ядерного удара со стороны Путина

Президент Владимир Зеленский ответил, есть ли угроза ядерного удара со стороны российского диктатора Владимира Путина, сообщает Новое время.

В интервью Дэвиду Леттерману для его шоу Мой следующий гость не нуждается в представлении на Netflix глава украинского государства сказал, что, по его мнению, Путин «боится смерти и любит жизнь».

"Я видел его, и я видел его желание жить — он очень любит эту жизнь. Он даже сидит за длинным столом, боится заболеть COVID или еще чем-то… Я не уверен, что он готов применить ядерное оружие. Потому что он понимает, что если он применит, то следующие шаги могут быть от любого государства именно к нему. Лично к нему" , — считает Зеленский.

7 декабря российский диктатор заявил, что угроза ядерной войны «нарастает».

В украинской разведке в сентябре заявляли, что считают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия против Украины «очень высокой». В то же время, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.