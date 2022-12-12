В УЗ предупредили о задержке поездов из-за непогоды: список рейсов

В УЗ предупредили о задержке поездов из-за непогоды: список рейсов
Фото: Facebook

В результате серьезной непогоды в районах польской, венгерской и словацкой границ в Украине задерживается ряд поездов, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал "Укрзализныци".

Как отмечает пресс-служба, самые большие задержки зафиксированы у рейсов:

  • №716/715 Перемышль - Киев на 8:35 час;
  • №706/705 Перемышль - Киев на 3:51 час;
  • №32/31 Перемышль - Запорожье 1:20 час;
  • №45/46 Харьков - Ужгород на 1:18 час;
  • №90/89 Перемышль - Киев на 1:01 час.
"Поезда венгерского формирования Захонь-Чоп и словацкого формирования Кошице-Мукачево курсируют с задержками в пределах 30 минут", - пишет "Укрзализныця".

Напомним, что во Львове 11 декабря остановились трамваи и троллейбусы из-за обледенения электросети.

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