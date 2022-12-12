В УЗ предупредили о задержке поездов из-за непогоды: список рейсов

В результате серьезной непогоды в районах польской, венгерской и словацкой границ в Украине задерживается ряд поездов, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал "Укрзализныци".

Как отмечает пресс-служба, самые большие задержки зафиксированы у рейсов:

№716/715 Перемышль - Киев на 8:35 час;

№706/705 Перемышль - Киев на 3:51 час;

№32/31 Перемышль - Запорожье 1:20 час;

№45/46 Харьков - Ужгород на 1:18 час;

№90/89 Перемышль - Киев на 1:01 час.

"Поезда венгерского формирования Захонь-Чоп и словацкого формирования Кошице-Мукачево курсируют с задержками в пределах 30 минут" , - пишет "Укрзализныця".

Напомним, что во Львове 11 декабря остановились трамваи и троллейбусы из-за обледенения электросети.