Зеленский: Чтобы война была короче, нам нужна более мощная помощь

Президент Владимир Зеленский напомнил партнерам, что продолжительность войны будет зависеть от объемов помощи Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в спецвыпуске Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом, записанном в октябре в столичном метро.

"Я не могу сказать, когда закончится война...

Мы воюем за весь мир.

Самое главное, чтобы Соединенные штаты Америки, общество не сбились с пути поддержки Украины, а знали, за что мы воюем...

США лидер в поддержке Украины. Без их поддержки нам будет сложно, прям очень сложно.

Вопрос, когда закончится война, зависит от поддержки. Чтобы она (война - ред.) была короче, более мощная помощь нужна".

Напомним:

Зеленский уверен, что война в Украине закончится, когда Путин умрет.

Зеленский также считает, что Путин не применит ядерное оружие, поскольку боится смерти.