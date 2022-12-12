Уоллес: Минобороны Британии открыто к поставкам Украине дальнобойного оружия

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что он «открыт» к пересмотру отказа от поставок Украине вооружений большей дальности действия, если Россия продолжит наносить удары по гражданской инфраструктуре, сообщает Новое время.

Бывший премьер-министр Борис Джонсон в парламенте спросил Уоллеса о возможной поставке Украине ракетных комплексов большей дальности для уничтожения пусковых установок беспилотников, сообщает Sky News.

"Я постоянно пересматриваю системы вооружений, которые мы можем предоставить. У нас есть потенциальные системы вооружений, которые являются более дальнобойными. И если россияне продолжат наносить удары по гражданским районам и попытаются снова нарушить Женевские конвенции, тогда я буду открыт и посмотрю, что мы будем делать дальше" , — ответил Уоллес.

12 декабря советник Офиса президента Игорь Жовква на вопрос НВ о том, появится ли у западных партнеров Украины политическая воля передать Украине дальнобойное вооружение, танки и самолеты, ответил:

«Я уверен, что появится. Просто кто-то должен принять первое решение. Не оглядываться одна страна на другую, а просто взять и принять это решение. Мы ясно знаем, у кого есть такие танки либо соответствующие дальнобойные системы, либо системы ПВО большого и среднего радиуса действия. Вопрос возникает в одном: сколько еще нужно обстрелов Украине претерпеть, чтобы такая воля наконец-то появилась?».

6 декабря глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не мешают Украине разработать свое собственное дальнобойное оружие, которое потенциально может наносить удары по территории России.

11 декабря в Welt am Sonntag вышло интервью посла Украины Алексея Макеева, который рассказал, что правительство Германии планирует дальнейшие поставки оружия для ВСУ, а Украина продолжает переговоры относительно предоставления танков Leopard и боевых машин пехоты Marder.