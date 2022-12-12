Боррель: Министры ЕС не смогли согласовать 9-й пакет санкций против России

Страны Европейского Союза не смогли согласовать девятый пакет санкций против России на заседании министров иностранных дел, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

"Министры не достигли договоренности, но я надеюсь, что на этой неделе она будет достигнута" , - сказал Боррель на брифинге после встречи со своими коллегами из ЕС в Брюсселе.

Позже он уточнил, что проблема согласования заключается не в какой-то конкретной стране-члене ЕС.

"Нет 100-процентной договоренности. Это означает, что некоторые страны-члены не согласны. Я не могу вдаваться в детали и указывать: вот эта или эта (страна. - Ред.). Мы продолжим... Но я полностью уверен, что мы достигнем договоренности. Проблема не в одном конкретном члене. Это проблема определенного рода исключений, которые могут быть введены, чтобы мы были уверены, что наши санкции не будут иметь побочных эффектов, и что в то же время мы не опустошаем эффективность санкций" , - добавил он.

7 декабря в среду Еврокомиссия предложила девятый пакет санкций против России, который предлагает утвердить странам-членам.

Еврокомиссия предложила санкции против еще трех российских банков и дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения, а также подготовила меры по усложнению доступа к беспилотникам России.

Также предложение предполагало блокировку еще четырех российских телеканалов в эфире и на всех платформах.

Позже стало известно, что Венгрия выступила против планируемого нового пакета антироссийских санкций.