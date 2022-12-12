ГСЧС: В Донецкой области группа пиротехников подорвалась на взрывчатке

В Донецкой области 12 декабря группа пиротехников подорвалась на взрывчатке. В результате взрыва погибли три человека, еще двое — получили ранения, сообщает Новое время.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Пиротехники подорвались во время разминирования в Константиновке Краматорского района. За жизнь двоих раненых сейчас борются врачи.

Погибли начальник отделения пиротехнических работ АРО СН Евгений Сагайда, начальник отделения подводного разминирования АРО СН Александр Кулинич и старший водитель-сапер отделения пиротехнических работ АРО СН Максим Лызя.

Из-за большой площади заминированных территорий в Украине регулярно происходят случаи взрывов людей на взрывчатках. К примеру, в Херсонской области 7 декабря во время проведения стабилизационных мероприятий на минах взорвались полицейские: четверо правоохранителей погибли, среди них — председатель Управления полиции Черкасской области; еще четверо получили ранения.