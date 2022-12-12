Страны G7 опубликовали совместное заявление по Украине

Лидеры стран G7 по итогам онлайн-встречи в понедельник, 12 декабря, пообещали помочь в восстановлении инфраструктуры Украины и сконцентрироваться на поставках систем ПВО для ВСУ, сообщает Новое время.

Совместное заявление опубликовано на сайте правительства Германии, которая председательствует в G7.

Лидеры вновь подтвердили поддержку и солидарность с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии и осудили тех, кто способствует незаконной войне российского диктатора Владимира Путина.

"Мы полны решимости помочь Украине ремонтировать, восстанавливать и защищать ее критически важную энергетическую и водную инфраструктуру" , — говорится в заявлении.

В G7 подчеркнули, что в конечном итоге России придется заплатить за восстановление инфраструктуры, поврежденной или разрушенной из-за ее действий. Также лидеры G7 намерены привлечь Путина и соучастников агрессии РФ к ответственности в соответствии с международным правом.

Лидеры Большой семерки повторили, что безответственная ядерная риторика России неприемлема и что любое применение химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.

"Мы продолжим координировать усилия по удовлетворению неотложных потребностей Украины в военной и оборонной технике с немедленным акцентом на обеспечение Украины системами и средствами противовоздушной обороны" , — добавили лидеры G7.

Они вновь осудили захват и милитаризацию Россией украинской Запорожской АЭС, похищения и жестокое обращение с украинским персоналом, а также преднамеренную дестабилизацию работы станции.

В G7 добавили, что на сегодняшний день не видели доказательств того, что Россия стремится к миру. Они убеждены, что

Россия может немедленно положить конец этой войне, прекратив нападения на Украину и полностью и безоговорочно выведя свои войска с украинской территории.

