Байден: США не отправят войска в Украину, но продолжат поставлять военную помощь

Президент США Джо Байден в понедельник, 12 декабря, повторил, что не планирует отправлять войска в Украину. Он добавил, что Вашингтон продолжит поставлять военную помощь для ВСУ, сообщает Новое время.

Об этом сообщает CNN.

"Мы вводим войска в Украину? Нет, мы отправляем материалы, как и раньше, на миллионы долларов" , — ответил Байден на вопрос о том, планирует ли его администрация отправлять войска в Украину.

Ранее лидеры стран G7 пообещали помочь в восстановлении инфраструктуры Украины и сконцентрироваться на поставках систем ПВО для ВСУ.

9 декабря США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на 275 миллионов долларов.

10 ноября в Пентагоне заявили, что с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля США выделили Украине больше 18,6 млрд долларов помощи в области безопасности