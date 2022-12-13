ISW: Война с Украиной подрывает геополитические планы Путина
Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что война Кремля против Украины подрывает геополитические кампании Путина, сообщает Украинская правда.
Российские войска продолжают формировать и консолидировать свои группировки на востоке Украины с целью усиления обороны против украинских контрнаступлений вблизи границы Харьковской и Луганской областей и поддержки ограниченных наступлений в Донецкой области.
Также аналитики отмечают, что боевики "группы Вагнера" при поддержке подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов несут ответственность за ведение наступательных операций в Донецкой области, в частности, вокруг Бахмута и западных окраин Донецка.
Институт предполагает, что война России против Украины, вероятно, будет продолжать подрывать геополитические кампании президента РФ Владимира Путина во всем мире.
Однако, похоже, Путин все еще не желает жертвовать своими геополитическими инициативами в краткосрочной перспективе и рискует столкнуться с финансовыми трудностями, в которых он не сможет сбалансировать захватнические цели в Украине со своими кампаниями по проекции силы.
По данным экспертов, Путин, например, продолжает попытки восстановить позиции России в Центральной Азии, безуспешно предлагая создать трехсторонний союз между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.
Продолжение расходов Путина на региональные инициативы "мягкой силы" уже огорчило некоторых военных блогеров, которые критиковали Кремль за то, что он якобы выделил почти шесть миллиардов рублей (около 95,5 млн долларов) на развитие русскоязычных школ в Таджикистане, не обеспечив при этом российские войска на поле боя.
Кроме того, блогеры добавили, что Кремль неэффективно использует свою "мягкую силу" в Таджикистане, что еще больше ставит под сомнение необходимость таких расходов.
По собранным данным, ISW предполагает, что Силы обороны продолжат контрнаступление с приходом морозов, которые "сделают землю более твердой" для передвижения военной техники.
Основные выводы института:
- Российские войска продолжают формировать и консолидировать свой состав сил на востоке Украины с целью усиления обороны против продолжающихся украинских контрнаступлений вблизи границы Харьковской и Луганской областей и поддержки ограниченных наступательных усилий в Донецкой области.
- Цена российской войны в Украине, вероятно, будет продолжать подрывать геополитические кампании российского президента Владимира Путина во всем мире.
- Министерство обороны (МО) России официально опровергло слухи о том, что начальник российского Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов был заменен или вскоре будет заменен, хотя и не предоставило никаких достоверных подтверждений этого отрицания, заверив, что министр обороны Сергей Шойгу остается на своем посту.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина намерена продолжать контрнаступательные действия зимой 2022-2023 гг. после того, как жесткие морозы позволят вести маневренную войну, подтвердив оценку ISW.
- Высокопоставленные чиновники США могут скорректировать свои оценки относительно способности и намерений Украины проводить контрнаступательные операции этой зимой.
- Российские войска продолжили ограниченные наземные атаки возле Сватово и Кременной, в то время как украинские войска наносили удары по тыловым районам Луганской области.
- Российские войска продолжали наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки-Донецка и проводили оборонительные операции к юго-западу от Донецка.
- Украинские войска продолжали наносить удары по российским военным объектам и узлам материально-технического обеспечения вдоль критически важных наземных линий связи (КЛС) на юге Украины.
- Российские войска укрепляют северные пляжи Крыма вдоль побережья Черного моря.
- Войска РФ могут не иметь достаточной инфраструктуры для обеспечения своих войск в Крыму.