Генштаб: ВСУ отбили атаки врага возле 16 населенных пунктов

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны отбили атаки возле 16 населенных пунктов и ударили по 11 районам сосредоточения врага.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Майорск, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.

В течение суток противник нанес 7 ракетных ударов, 5 из которых - по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, а также совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по городу Херсон. Есть потери среди мирных жителей.

За минувшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов: Середина-Буда и Рясное Сумской области, а также Стрелечья, Старица, Огирцево, Гатище, Волоховка, Охримовка, Чугуновка, Амбарное, Двуречная, Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов: Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка Луганской области.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии различных типов районов почти двенадцати населенных пунктов, в частности: Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Курдюмовка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районов почти двадцати населенных пунктов, в том числе: Железное, Нью-Йорк, Красногоровка, Бердичи, Веселое, Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии различных типов районы населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии населенных пунктов Временка Донецкой области и Зеленое Поле, Новополье, Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Чаривне, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Малые Щербаки, Каменское и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области, граничащих с линией соприкосновения, больше всего пострадали Антоновка, Чернобаевка и город Херсон.

На Херсонском направлении командование российских оккупационных войск осуществляет ротацию отдельных подразделений. Оккупанты, которые прибывают во временно захваченные населенные пункты заселяются в оставленные и принудительно "освобожденные" местными жителями помещения. Кроме того, 10-11 декабря, замечен отвод оккупантов из районов населенных пунктов Новониколаевка и Михайловка Херсонской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 2 пункта управления и 6 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов и склад горюче-смазочных материалов.