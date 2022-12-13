Генштб: ВСУ уже уничтожили более 95 тысяч оккупантов

Генштб: ВСУ уже уничтожили более 95 тысяч оккупантов
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла около 95 260 солдат, 1 931 артиллерийскую систему и 5 930 боевых бронированных машин.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 95 260 (+500) человек ликвидировано,
  • танков – 2 966 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 930 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 1 931 (+2) ед,
  • РСЗО – 404 (+7) ед,
  • средств ПВО – 211 (+0) ед,
  • самолетов – 281 (+0) ед,
  • вертолетов – 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 617 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 592 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 549 (+5) ед,
  • специальной техники – 170 (+1) ед.

Данные уточняются.

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