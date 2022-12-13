Генштба: ВСУ уже уничтожили более 95 тысяч оккупантов

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла около 95 260 солдат, 1 931 артиллерийскую систему и 5 930 боевых бронированных машин.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.12 ориентировочно составили:

личного состава – около 95 260 (+500) человек ликвидировано,

танков – 2 966 (+0) ед,

боевых бронированных машин – 5 930 (+2) ед,

артиллерийских систем – 1 931 (+2) ед,

РСЗО – 404 (+7) ед,

средств ПВО – 211 (+0) ед,

самолетов – 281 (+0) ед,

вертолетов – 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 617 (+0) ед,

крылатых ракет – 592 (+0) ед,

кораблей/катеров – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 549 (+5) ед,

специальной техники – 170 (+1) ед.

Данные уточняются.