Китай запретил поставки "стратегических процессоров" в Россию, - СМИ

Правительство Китая запретило поставки в РФ процессоров Loongson. Решение связано с тем, что технология признана стратегически важной и используется в военно-промышленном комплексе Китая.﻿ Об этом, со ссылкой на "Коммерсантъ", пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что российские производители уже тестировали китайские процессоры, поскольку считали, что они могли бы заменить Intel в случае блокировки каналов так называемого "параллельного импорта".

Запрет поставок также подтверждает источник на российском рынке электроники.

"Лучшие чипсеты в Китае используются в военно-промышленном комплексе, это основная причина, почему они недоступны для внешних рынков" , - рассказал собеседник.

Напомним, недавно издание Wall Street Journal опубликовало материал, в котором утверждается, что китайские компании продают России товары, необходимые ей для продолжения войны против Украины.

При этом китайский лидер Си Цзиньпин заверил, что его страна не передает вооружение Российской Федерации. Также он назвал неприемлемыми ядерные угрозы россиян.