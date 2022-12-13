Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности армии

По поручению руководителя Беларуси Александра Лукашенко страна начала внезапную проверку﻿ боевой готовности армии.

"По поручению Президента Республики Беларусь – Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности начата внезапная проверка боевой готовности.

Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

В данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности" , - сообщили в Минобороны РБ.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" подчеркивает, что реки Неман и Березина находятся вблизи границы с Украиной.

Они также опубликовали карту с примерным расположением рек на территории Беларуси и обозначили полигоны, которые расположены вблизи этих рек.

Также проект сообщает, что подобные проверки уже проводились 4 мая и 11 октября 2022 года.