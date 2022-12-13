Кремль отверг предложение Зеленского вывести войска РФ из Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимает предложение президента Владимира Зеленского начать вывод российских войск из Украины на Рождество, показав таким образом свою способность отказаться от агрессии, сообщает Украинская правда.

"Об этом (предложении Зеленского относительно вывода войск РФ - ред.) не может быть и речи" , - заявил Песков.

Песков заявил, что "украинской стороне необходимо принимать те реалии, которые сложились за все это время".

В Кремле считают, говорит Песков, "это реалии, которые произошли из-за той линии, той политики, которую проводили в течение последних лет пятнадцати, а то и двадцати руководство Украины и сегодняшний украинский режим".

По его словам, "эти реалии свидетельствуют о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, появились они в результате референдумов, которые состоялись на этих территориях".

"Без учета этих новых реалий любое продвижение вперед невозможно" , - заявил Песков.

12 декабря в обращении к лидерам G7 Зеленский заявил, что Россия могла бы начать вывод своих войск с территории Украины на Рождество и так показать свою способность отказаться от агрессии.