Рада проголосовала за ликвидацию скандального ОАСК: подробности

Народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады проголосовали за ликвидацию Окружного административного суда в Киеве, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении главы правления фонда "Dejure" Михаила Жернакова в Facebook.

За соответствующее решение проголосовали 310 народных избранников, воздержалось 2 депутатов.

В фундации "Dejure" сообщили, что ликвидация ОАСК — это лишь первый шаг.

По мнению специалистов, необходимо будет создать новый окружной админсуд для Киева и Киевской области, провести прозрачный конкурс на должности судей.

Также речь идет об увольнении судей, подобных главе ОАСК Павлу Вовку, и завершении судебных процессов "над обвиняемыми "волчьими" судьями в ВАКСе".

Напомним, Государственный департамент США 9 декабря объявил о введении санкций против главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и двух членов его семьи.