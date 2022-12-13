Рада ликвидировала скандальный столичный суд

Народные депутаты на пленарном заседании проголосовали﻿ за ликвидацию скандального Окружного административного суда города Киева и создание Киевского городского окружного административного суда.

"За" ликвидацию суда проголосовали 310 народных избранников, воздержалось 2 депутатов. Создание нового окружного админсуда для Киева поддержали 326 нардепов.

В фундации "Dejure" сообщили, что ликвидация ОАСК - это лишь первый шаг. По мнению специалистов, необходимо будет создать новый окружной админсуд для Киева и Киевской области, провести прозрачный конкурс на должности судей.

Также речь идет об увольнении судей, подобных главе ОАСК Павлу Вовку, и завершении судебных процессов "над обвиняемыми "волчьими" судьями в ВАКСе"