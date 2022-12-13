Британия ввела санкции за удары РФ по критической инфраструктуре Украины

Великобритания во вторник ввела санкции против 12 российских военачальников, причастных к ракетным ударам по украинским городам, а также против иранских бизнесменов, участвующих в производстве и поставке военных беспилотников, которые использовались в этих атаках.﻿ Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что под санкции попали 12 старших командиров российских военных сил, в том числе подразделений, причастных к нападениям на украинские города.

В списке, в частности, генерал-майор Роберт Баранов, которого расследователи Bellingcat идентифицировали как командира подразделения, ответственного за программирование и нацеливание российских крылатых ракет по объектам в Украине.

Великобритания заявила, что беспилотники иранского производства сыграли центральную роль в атаках на гражданское население, ссылаясь на информацию США. Согласно данным Вашингтона, Иран стал одним из главных военных союзников России, отправив ей сотни беспилотников.

"Великобритания поддерживает Украину. Спланированные атаки российских войск на города и невинных мирных жителей в Украине не останутся без ответа. Иранский режим все больше изолирован перед лицом оглушительных призывов к переменам со стороны собственного народа и заключает гнусные сделки с Путиным в отчаянной попытке выжить" - приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли.

Сегодняшние санкции также коснулись лиц, способствующих производству иранских беспилотников, в частности совладельца и управляющего директора компании Mado, отвечающей за производство двигателей для беспилотников, которые Россия использовала в Украине.