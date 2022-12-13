Ермак: Все 27 стран ЕС поддержали предоставление Украине 18 млрд евро

Страны Евросоюза поддержали предоставление 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Решения поддержали единогласно все 27 членов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал главы ОП Андрея Ермака.

"Все 27 стран Евросоюза поддержали предоставление 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Важный сигнал единства. Болотные черти его не разрушат" , - написал Ермак.

Напомним, ранее мы писали о том, что страны Евросоюза достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро после того, как 6 декабря Будапешт блокировал этот процесс.