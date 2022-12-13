Швейцария выделит для Украины почти 100 млн долларов помощи

Швейцария выделит для Украины почти 100 млн долларов помощи

Швейцария выделит Украине около 100 миллионов долларов для экстренной гуманитарной помощи, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает страница президента Швейцарии Игнацио Кассиса.

"Мы нужны Украине. После Лугано и Берлина Франция берет на себя реконструкцию Украины", - говорится в сообщении.

Кассис отметил, что Швейцария инвестирует 100 миллионов долларов для экстренной гуманитарной помощи для встречи с зимой. Также он добавил, что его страна будет инвестировать в восстановление энергетических объектов, школ и медицинских учреждений в следующем году.

"Солидарность с украинским народом", - добавил президент Швейцарии.

Напомним, что Швейцария на 25 ноября заморозила финансовые активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков (7,94 млрд долларов) в рамках санкций против России с целью наказать Москву за ее вторжение в Украину, сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO).

Федеральное правительство Швейцарии выделит 100 млн франков в помощь Украине. Эти средства будут направлены на срочное восстановление энергетической инфраструктуры и решение кризисных гуманитарных вопросов.

Швейцария расширила санкционный список против России из-за причастности к подготовке и проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

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