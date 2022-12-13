В Минюсте рассказали, как Украина видит компенсацию за российскую агрессию

Главной темой слушаний на заседании Комитета по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ в Париже 12 декабря стали правовые механизмы финансовой компенсации Украине ущерба, нанесенного российской агрессией, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Министерство юстиции. Украину на слушаниях представляла заместитель министра Ирина Мудрая.

"Мы твердо убеждены, что международное сообщество будет действовать без снисхождения, чтобы привлечь российский режим к ответственности за зверства и разрушения в Украине. К сожалению, каждый день агрессор наносит новые разрушения на территории Украины. Материальные разрушения невероятны, и они продолжаются каждый день: разрушенные города, поврежденная окружающая среда и экосистема, изуродованная экономика, огромные человеческие потери. Поэтому существует потребность в создании нового и инновационного механизма для сбора, оценки и в конечном итоге предоставления компенсации по сотням тысяч исков против российской федерации за прямой ущерб, причиненные агрессией против Украины" , — обратилась Мудрая к участникам слушаний в ПАСЕ.

Она напомнила, что основной концепцией международного компенсационного механизма является построение целостной системы, обеспечивающей реальное возмещение ущерба, нанесенного агрессией. Такой механизм будет основываться на многостороннем международном соглашении и предусматривать создание:

— Компенсационной комиссии, специально предназначенной для рассмотрения компенсационных претензий;

— Компенсационного фонда, из которого выплачивается компенсация;

— эффективной процедуры выполнения решений Комиссии.

На слушаниях была отмечена крайняя необходимости воплощать политическую поддержку государств в практические шаги. Следовательно, основное внимание было уделено Международному реестру ущерба, о необходимости создания которого было отдельно указано в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года.

Международный реестр ущерба (International Register of Damages for Ukraine) является неотъемлемой частью механизма компенсации, который будет служить для записи в документальной форме доказательств и информации о претензиях по поводу ущерба, травм и разрушений для всех заинтересованных физических и юридических лиц, а также государства Украина, вызванных международно-противоправными действиями России, отметили в Минюсте.

Реестр будет включать в себя опции по сбору информации о подтверждающих их доказательствах и доказательствах, их упорядочение (распределение по категориям, группирование их в массовые/классовые претензии, где это уместно), оценку претензий с точки зрения критериев приемлемости.

Основными критериями, по которым ущерб будет включаться в Реестр, являются территориальность, время их возникновения и причинно-следственная связь.

"Учитывая беспрецедентный масштаб ущерба, мы обсуждаем использование цифровых платформ для представления претензий и доказательств. Цифровая платформа должна максимально автоматизировать процессы, включая представление данных, проверку идентичности заявителей, доказательства (например, право собственности), географические и временные данные" , — сообщила замминистра.

Параллельно, по ее словам, Украина работает над правовой базой, которая станет основой для конфискации замороженных российских активов. Конечно, для такого глобального процесса нужно время, чтобы внести необходимые изменения как на международном уровне, так и в национальное законодательство стран-партнеров.

"На сегодняшний день мы просим международное сообщество обеспечить меры по содержанию замороженных/заблокированных российских активов до тех пор, пока не будет найдено законное решение по их изъятию и передаче в Компенсационный фонд. Это то, что мы называем постепенным подходом, и как Украина видит процесс создания механизма компенсации" , — резюмировала Ирина Мудрая.

Мероприятие, организованное Комитетом ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека, является третьим в серии слушаний доклада Дамьена Котье (Швейцария, ALDE) о правовых и правозащитных аспектах агрессии России против Украины.

Предыдущие слушания охватывали предложение ПАСЕ о специальном трибунале для суда над российскими лидерами за преступление агрессии и другие правовые пути привлечения к ответственности за военные преступления и преступления против человечества, включая возможный геноцид.

Отчет Котье должен быть обсужден Ассамблеей на ее пленарной сессии в январе 2023 года.