ГПСУ: Заявление о проверке боеготовности армии Беларуси это нагнетание ситуации
Государственная пограничная служба Украины не фиксирует на границе с Беларусью подразделений, которые способны осуществить вторжение, в ГПСУ считают объявленную 13 декабря проверку боеготовности белорусской армии нагнетанием ситуации, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ" 13 декабря.
"Не фиксируется изменений в обстановке по линии границы (с Беларусью - ред.). Ситуация остается полностью контролируемой. Те подразделения Вооруженных сил Беларуси, которые и раньше находились на усилении границы с нашей страной, так и остаются – их количество и характер действий не меняются.
Создание группировок, которые могли осуществить вторжение (со стороны Беларуси - ред.) мы не фиксируем".
Демченко считает, что объявленная проверка боеспособности белорусской является нагнетанием ситуации. В то же время он добавил, что это дополнительный вызов для пограничников:
"Мы будем наблюдать за тем, как развивается ситуация, в том числе и насколько близко эти подразделения подойдут к границе с Украиной".
Предыстория:
- По поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко Беларусь 13 декабря начала внезапную проверку боевой готовности армии и перебрасывает часть техники ближе к границе с Украиной.
- В рамках внезапной проверки армии Беларуси одной из воинских частей поставлена задача по прикрытию и взятию под охрану объекта на южной границе страны, то есть на границе с Украиной.