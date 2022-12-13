ГПСУ: Заявление о проверке боеготовности армии Беларуси это нагнетание ситуации

Государственная пограничная служба Украины не фиксирует на границе с Беларусью подразделений, которые способны осуществить вторжение, в ГПСУ считают объявленную 13 декабря проверку боеготовности белорусской армии нагнетанием ситуации, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ" 13 декабря.

"Не фиксируется изменений в обстановке по линии границы (с Беларусью - ред.). Ситуация остается полностью контролируемой. Те подразделения Вооруженных сил Беларуси, которые и раньше находились на усилении границы с нашей страной, так и остаются – их количество и характер действий не меняются.

Создание группировок, которые могли осуществить вторжение (со стороны Беларуси - ред.) мы не фиксируем".

Демченко считает, что объявленная проверка боеспособности белорусской является нагнетанием ситуации. В то же время он добавил, что это дополнительный вызов для пограничников:

"Мы будем наблюдать за тем, как развивается ситуация, в том числе и насколько близко эти подразделения подойдут к границе с Украиной".

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