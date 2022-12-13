Спикер парламента Польши: Возврат к довоенным отношениям с Россией невозможен

Спикер парламента Польши Пьотр Мюллер заявил, что Варшава не считает возможным возврат к довоенным отношениям с Россией, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Polske Radio.

"Возврата к тем отношениям с Россией, которые были до войны, быть не должно. Это невозможно. Мы хотим, чтобы Россия прекратила свою агрессию в Украине. Но даже после того, как эта агрессия закончится, нет возможности вернуться к довоенной реальности" , — сказал он.

Мюллер отметил, что Польша оказала сильное давление на страны Запада, чтобы они приняли санкции против России. Он добавил, что на данный момент очень важным вопросом является макроэкономическая помощь для Украины.

Накануне послы стран ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро. Также был согласован минимальный налог для крупных компаний в размере 15%.

10 декабря Совет Европейского Союза утвердил пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Теперь это предложение должен утвердить Европарламент.

Ранее этот пакет финансовой помощи Украине не могли принять, поскольку его блокировала Венгрия.