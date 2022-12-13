Британия выделила новый пакет военной помощи Украине

Британия объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 50 млн фунтов стерлингов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter министерства иностранных дел Британии.

Украинские военные получат в свое распоряжение 125 зенитных орудий и устройства для противодействия дронам-камикадзе.

"Пакет оборонной помощи стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов включает 125 зенитных орудий и технологии для противодействия смертоносным беспилотникам, поставленным Ираном, в том числе десятки радаров и средств радиоэлектронной борьбы с дронами" , - говорится в сообщении министерства.

Напомним, что Борис Джонсон призвал передать Украине необходимое оружие, чтобы закончить войну в 2023 году.

Также ранее мы писали, что Россия продолжает производить высокоточные ракеты во время ведения полномасштабной войны против Украины. В месяц страна-агрессор производит около 40 новых ракет.