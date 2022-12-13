ГПСУ: Россия за ноябрь 230 раз обстреляла Сумскую и Черниговскую области

Войска РФ только за ноябрь 230 раз обстреляли Сумскую и Черниговскую области. С начала декабря россияне около 70 раз ударили по этим регионам, сообщает Новое время.

Об этом сообщил спикер Государственной приграничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга.

"По-прежнему больше всего обстрелам подвергается Сумская область. В то же время приграничные районы Черниговской области тоже ежедневно страдают от ударов. Всего в ноябре нами зафиксировано более 230 обстрелов этих территорий" , — сказал он.

Демченко добавил, что четыре раза обстрелы производились из авиации без залета в украинское воздушное пространство.