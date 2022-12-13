Сенат Италии поддержал военную помощь Украине до конца 2023 года

Сенат (верхняя палата парламента) Италии во вторник, 13 декабря, поддержал резолюцию о продолжении поставок военной помощи Украине до конца 2023 года, сообщает Новое время.

Как сообщает Rai News, резолюцию поддержали 143 парламентария, 29 выступили против, один воздержался.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто во время выступления в Сенате заявил, что «в итальянском парламенте все без исключения выступают за мир и отвергают войну», передает La Repubblica.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что гордится солидарностью, которую ее страна продемонстрировала Украине, и подчеркнула, что для помощи украинскому народу также необходима военная помощь. По ее мнению, есть два условия прекращения боевых действий: «капитуляция, но, если на это пойдет Украина, будет не мир, а вторжение» либо «патовая ситуация на поле боя», при которой агрессор будет вынужден уступить.

25 сентября в Италии прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых победу одержала правая коалиция, состоящая из трех партий: Братья Италии, Лига и Вперед, Италия. Джорджа Мелони — лидерка первой из политсил, которая набрала около 25% голосов, возглавила самое правое правительство в истории послевоенной Италии, став первой женщиной-премьером.