Нарушение Конституции: в ОАСК ответили нардепам на ликвидацию суда

В Окружном административном суде Киева заявили, что его ликвидация является нарушением Конституции Украины, сообщает Деловая столица.

Так в ОАСК прокомментировали решение Верховной Рады о ликвидации суда.

"Верховная Рада Украины приняла Законопроект 5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева и создании Киевского городского окружного административного суда. Такое решение не отвечает положениям Конституции Украины, положениям процессуального законодательства и требованиям военного времени. Отдельно можно было бы говорить о самой процедуре его согласования и принятия" , — говорится в заявлении.

В суде отметили, что больше всего пострадают украинцы, "которые фактически будут лишены доступа к правосудию в то время, когда вся страна уже борется с внешним врагом… Десятки тысяч дел, находящихся на сегодняшний день в производстве ОАСК, будут переданы сначала в Киевский окружной административный суд, а затем в Киевский городской окружной административный суд. И всякий раз рассмотрение дел будет начинаться сначала".

В ОАСК подчеркнули, что судьи и работники аппарата суда будут действовать в соответствии с предписаниями Конституции Украины и профильного законодательства и выполнять возложенные на них обязанности.

Как сообщалось, 13 декабря Верховная Рада проголосовала за ликвидацию Окружного административного суда Киева и создание новых окружных судов.