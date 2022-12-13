Рада приняла закон о медиа, необходимый для движения в ЕС

Верховная Рада во вторник, 13 декабря, приняла в целом законопроект О медиа (№ 2693-д), сообщает Новое время.

Как сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк в Telegram-канале, документ поддержали 299 нардепов.

По его словам, парламент урегулировал статус канала Рада — он должен стать государственным, обеспечивать трансляцию заседаний Рады, а во время военного положения и ограничения прямых трансляций — публиковать записи пленарных заседаний в день их проведения. Также из законопроекта убрали нормы об избирательном законодательстве.

Железняк добавил, что 13 декабря Рада приняла три законопроекта, необходимых для евроинтеграции Украины: закон о нацменьшинствах, закон о медиа и закон о конкурсном отборе судей КСУ.

Законопроект № 2693-д О медиа зарегистрировали в Верховной Раде 27 декабря 2019 года, в мае 2020-го парламент отправил его на повторное первое чтение. Он должен был стать комплексным документом, заменяющим несколько медийных законов, и предусматривал расширение полномочий регулятора — Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

30 августа 2022 года народные депутаты приняли его в первом чтении. За день до этого 34 нардепа обратились к главе Рады Руслану Стефанчуку и призвали снять законопроект с пленарного заседания, заявляя, что в обновленном документе есть «риски разминирования культурной границы с Россией».

Как пишет Детектор медиа, законопроект предлагает ввести регуляцию онлайн-СМИ и веб-платформ, а также привлечь Нацсовет к формированию «черных списков» людей, угрожающих нацбезопасности.

Некоторые положения документа критиковали из-за якобы послаблений для русскоязычной медиаиндустрии, но в Слуге народа это опровергали и говорили, что он, наоборот, увеличивает квоты. В Нацсовете также заявляли, что законопроект не отменяет «черные списки», действовавшие семь лет, а делает ведение списка «более цивилизованным».