Данилов: Мы понимаем, что россияне на Рождество никуда не уйдут

Секретарь СНБО Алексей Данилов после предложения президента Владимира Зеленского к России выводить войска до праздников, объяснил, что власть понимает, что этого не произойдет, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Данилов в эфире телемарафона.

"Конечно, на Рождество могут быть какие-то чудеса, но, к сожалению, это не касается России.

Мы понимаем, что они никуда не уйдут.

С учетом только тех обстоятельств, которые делают ВСУ, президент, СНБО, мы заставим врага покинуть всю нашу территорию, согласно нашей Конституции, включая Крым.

Легко не будет, россияне сейчас будут беситься. Они будут предпринимать крайние действия, как та крыса загнанная в угол.

Такие времена нас могут ожидать месяц, полтора-два, но мы повырывали зубы этой гадюке - это факт".

Предыстория:

Россия могла бы начать вывод своих войск с территории Украины на Рождество и так показать свою способность отказаться от агрессии, заявил Зеленский 12 декабря.