Данилов: В Украине налажено производство снарядов калибра 152 и 122 мм

В Украине налажено производство снарядов калибра 152 миллиметра и 122 миллиметров, планируется производство мин и других боеприпасов, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона 13 декабря.

"То, что делают наши производители оружия, добавит хлопот этим фашистам, которые вторглись на нашу землю.

Я могу из приятного сказать, что мы наладили производство и 152 мм, и 122 мм калибра (снарядов советского образца – ред.) на наших предприятиях.

Сейчас пойдет выпуск мин и многих других вещей, которые производят уже наши предприятия оборонного комплекса. Речь идет уже о тысячах – это уже промышленные масштабы".

Секретарь СНБО добавил, что утвержденная в Украине ракетная программа финансируется на 100% и находится под контролем президента.

Данилов пока не подтвердил, что ЗРК "Patriot" поступят в Украину вскоре, но он уверен, что поддержка партнеров для Украины будет продолжаться и расти.