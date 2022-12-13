Кулеба предупредил об угрозе нового большого наступления России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 13 декабря, заявил, что Россия может начать новое «большое наступление» в январе или феврале следующего года, сообщает Новое время.

"Я думаю, что российская способность совершать большое наступление, которое, возможно, будет возобновлено где-то в конце января-февраля — это то, что они планируют" , — сказал Кулеба во время брифинга.

Он убежден, что россияне «определенно сохраняют надежду на то, что смогут прорвать наши позиции и продвинуться вглубь Украины».

По мнению министра, на подготовку России к наступлению указывают мобилизация, подготовку мобилизованных и перемещение тяжелой техники по всей России.

Однако Кулеба подчеркнул, что Украина делает все, чтобы сорвать планы россиян.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Россия может попытаться заключить фиктивное перемирие, чтобы позволить российским войскам перегруппироваться и вновь атаковать Украину.

По мнению министра обороны США Ллойда Остина, зимой у защитников Украины будет преимущество на фронте.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес советовал Украине «продолжать давление» на поле боя и в течение зимы.