Шмыгаль: Украина заключила четыре важных договора с партнерами

Украина заключила четыре соглашения с международными партнерами во Франции. В частности, одно из них предусматривает кредит для "Укрэнерго", сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, одно из соглашений было заключено с Европейским банком реконструкции и развития. Оно предусматривает привлечение 300 миллионов евро кредита для “Укрэнерго” на восстановление сетей электропередачи. Также средства сопровождаются грантом 70 миллионов евро от Нидерландов на закупку высоковольтного оборудования.

Шмыгаль добавил, что второе соглашение по поставкам рельсов для "Укрзализныци" производства компании Saarstahl на сумму до 37,6 миллионов евро подписали с правительством Франции.

Также с Францией была утверждена дорожная карта по созданию программы поддержки цифровой отрасли Украины.

При этом глава правительства рассказал, что сегодня был подписал меморандум про поставку мостов для нужд “Укравтодора” на сумму около 25 миллионов евро.

"Кроме того, двустороннее соглашение с ЕБРР заключила Франция. Договоренность предусматривает еще 100 млн евро помощи для Украины" , - отметил премьер.

Напомним, ранее стало известно, что Норвегия профинансирует закупку газа для Украины на 200 миллионов долларов.